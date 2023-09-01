凸版印刷以獨特技術複製重現江戶時代金屏風

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【共同社9月1日電】日本凸版印刷公司複製了江戶時代的金屏風，供奉給奈良市的春日大社。該公司憑藉活用印刷技術的獨特手法，致力於重現文物以及做成檔案。董事長金子真吾表示：“使用最棒的技術再現了（金屏風）。希望大家感受當時的模樣。” 此次複製的是活躍於江戶時代的畫師狩野柳雪的作品《春日若宮御祭圖屏風》。在兩扇屏風上精彩描繪了在春日大社內的“若宮”舉行的例行祭祀活動，屏風總寬度約為7.5米。 屏風長期由以收集江戶美術作品而聞名世界的美國收藏家擁有，2019年由出光美術館（東京丸之內）購買。之後，凸版印刷受春日大社委託製作了複製品。 複製以金屏風的高清攝影數據為基礎，通過結合版畫技法和該公司色彩管理技術“Primagraphy”手法製作而成。將彩墨高密度地噴於和紙之上，連細節部分的色彩也精密再現，最後再貼上金箔和金粉。 春日大社的神官花山院弘匡表示：“連墨漬也原樣複製，精巧程度幾乎可以亂真。希望大家一定來看一看這幅豪華絢爛的屏風。”該複製品將在若宮公開展示至12月10日。（完）