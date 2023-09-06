話題：北陸新幹線新站玻璃貼上沿線特色防撞貼

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【共同社9月6日電】在明年3月16日將開業的日本北陸新幹線“金澤-敦賀”延伸段的新車站玻璃上，貼上了畫有恐龍、越前蟹和白山連峰等當地標誌的防撞貼。負責新幹線工程的“鐵路建設及運輸設施整備支援機構”職員想出了該方案，“希望讓乘客高興”。此舉或許不僅能提醒注意，而且還會喚起人們的旅遊思緒。 防撞貼是為了讓行人注意到有玻璃，避免撞上去。在小松、加賀溫泉（石川縣）、蘆原溫泉、福井、越前TAKEFU、敦賀（福井縣）這6個新車站，防撞貼已貼在候車室、電梯等的玻璃門和玻璃牆上。 加賀溫泉站貼的是靈感來自傳統工藝品九谷燒瓷器用色的標誌。福井站則由於縣內挖掘出了恐龍化石，防撞貼採用了以恐龍展現“福井”二字的設計。 鐵路及運輸機構介紹稱，向職員徵集展現沿線地區特色的圖案，收到了153件作品。基於投票結果，除了寫有“歡迎來到北陸”的6站通用的1種外，各個車站還分別選中了5種，合計採用了31件作品。負責人表示：“希望大家使用車站之際，一定找一找，感受當地特色”。（完）