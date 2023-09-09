保聖那公佈大阪世博會展館概要

Newsfrom Japan

【共同社9月8日電】保聖那集團7日公佈了2025年大阪･關西世博會展館“PASONA NATUREVERSE”概要。展館以“感謝生命”為理念，展示主題為醫療、食品和富足社會。外觀採用菊石和DNA的螺旋形狀，表現生命的繁榮與自然。 集團代表南部靖之在大阪市召開記者會表示：“希望建設一個感謝之情產生共鳴的社會。”心血管外科醫生、大阪大學名譽教授澤芳樹也參與該項目，將展出由誘導多能幹細胞（iPS細胞）製成的心臟細胞等最新醫療成果。 作為與科學共生以及醫療的象徵，展館還將進行設計，由在已故漫畫家手塚治蟲漫畫中登場的“鐵臂阿童木”和“怪醫黑傑克”來介紹館內展示。 概要公佈前，在世博會會場人工島“夢洲”舉行了奠基儀式。負責施工的前田建設工業與日本國際博覽會協會的相關人士等祈禱了安全。展館佔地面積約為3500平方米，計劃2025年1月竣工。目前設想的是在世博會後，把展館遷移至保聖那總部所在的兵庫縣淡路島，作為食品與醫療旅遊的據點。（完）