《灌籃高手》聖地人氣爆棚 鐮倉市增派交通引導員

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【共同社9月9日電】在因人氣籃球漫畫《灌籃高手》而被視為“聖地”的江之島電鐵道口附近，大量遊客紛至沓來，所在地神奈川縣鐮倉市政府9月開始在工作日也派駐交通引導員。此前僅在週末和長假期間安排人員，由於擔心“過度旅遊”影響居民正常生活，因而決定擴充人手。 5日下午，烈日投射在碧藍海面上。在電視動畫版片頭曲中出現的“鐮倉高校前1號道口”附近，可以聽到漢語和韓語說話聲，看到滿是拿著智能手機的人。引導員則時不時大聲提醒人們“回到人行道上”。 市政府表示此地原本就是熱門景點，電影《THE FIRST SLAM DUNK》上映後更是人氣爆棚。據稱，在馬路上以大海為背景拍照和亂扔垃圾等擾民行為時有發生。 市政府和江之島電鐵公司決定9月開始在工作日也安排交通引導員。時間從上午10點至下午6點，勞務費由市政府和該公司平攤。 此外，市政府還製作了用日語、英語、漢語、韓語提醒“不要進入私有地”、“不要妨礙交通”等的海報。今後將在有需要的居民住宅張貼。市政府負責人表示：“還有人不顧汽車通行在馬路上拍照，已經對本地居民的生活產生影響。希望大家不要做出擾民行為，遊玩時保持克制。”（完）