東京澀谷區區長呼籲不要為慶祝萬聖節來訪

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【共同社9月12日電】東京都澀谷區的區長長谷部健12日召開記者會，強烈呼籲稱“也有可能釀成韓國首爾踩踏事故那樣的事態，請大家不要為了慶祝萬聖節而來澀谷”。如此呼籲的理由是今年新冠病毒的法律定位被下調為“5類”等，或有訪日遊客等眾多遊客紛至沓來。往年10月底會有許多年輕人聚集在該區慶祝萬聖節。 他強調稱，澀谷並非萬聖節活動的會場。當街喝酒成為常態，出現吵架鬧事和亂丟垃圾等問題，“對安全性抱有強烈的危機感”。 澀谷區根據防止在萬聖節期間等滋擾行為的條例，禁止10月27日傍晚至11月1日凌晨在澀谷站附近的路上喝酒。在萬聖節前夜當天（10月31日）以及臨近的週六（28日），要求附近店舖避免銷售酒類，將安排約100名保安人員。此外，也將加強在面向外國人的社交平台（SNS）上發佈信息。 疫情蔓延的2020年和2021年，區長也提出了避免來訪的要求。此前是在10月下旬召開記者會，今年為加大力度呼籲而選擇了更早召開。（完）