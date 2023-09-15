廣島核爆慘狀記錄照片將力爭入選世界記憶遺產

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【共同社9月15日電】日本中國新聞社、朝日新聞社、每日新聞社和廣島市政府15日發佈消息稱，有關共計1532張拍攝被投下原子彈後廣島慘狀的照片，為了入選聯合國教科文組織（UNESCO）的“世界記憶遺產”，已向UNESCO日本國內委員會提交聯合申請。力爭在2025年核爆80週年之際列入名錄。 申請以“廣島核爆記錄照片―來自‘蘑菇雲’之下”為題，拍攝了美軍投下原子彈的1945年8月6日至當年年底、推算約有14萬人遇難的核爆地實態。照片由受災的市民、3家報社和同盟通信社（共同社前身）的攝影師等共計27人及陸軍船舶司令部攝影組拍攝。 8月6日的照片記錄了在距核爆中心地約2.7公里處拍攝的蘑菇雲以及頭髮被燙焦的燒傷者身影。7日以後的照片還包含被毀城區、救援的情形、不成人形的遺體，以及因核爆症而脫髮的孩子的身影。 6日當天及之後不久拍攝的底片中，有許多由拍攝者攜帶著走過被燒毀的田野，底片同時也是遭受過輻射的資料。 3家報社和市政府發表評論稱：“作為全人類遺產而為世間所知，希望能為實現‘無核武世界’做出貢獻。” 廣島還有兩項申請，分別是遭遇原子彈爆炸後於12歲去世的佐佐木禎子在病床上親手折的紙鶴等遺物，以及記錄核爆體驗的作家原民喜的手帳等核爆文學資料。（完）