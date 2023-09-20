8月訪日外國人超215萬 中國遊客呈增加趨勢

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【共同社9月20日電】日本國家旅遊局20日公佈的估算數據顯示，8月的訪日外國人為215.69萬人。該數字恢復到了2019年同期的85.6%。新冠疫情後，這是首次恢復至超過八成的水平。中國大陸遊客為36.41萬人，較7月多了約5萬人，自由行遊客的增加趨勢持續。 中國政府8月10日恢復了赴日團隊游。日本觀光廳認為，中國的十一國慶節長假開始會全面顯現這一效果。不過，部分赴日游在東京電力福島第一核電站處理水排海啟動後取消，正調查影響。 從主要國家及地區來看，韓國遊客最多，為56.91萬人（較2019年8月增加84.3%）。其後依次為台灣39.63萬人（減少5.7%）、中國大陸36.41萬人（減少63.6%）。 儘管總人數較7月的232.06萬人減少，但國家旅遊局稱“原本就呈現7月為峰值，8月回落的趨勢”，認為總體上堅挺。據稱主要原因是國際航線恢復。 關於今後中國大陸遊客的動向，航空公司相關人士表示“國慶節的動向（在處理水排海後也）沒有較大變化，預約率保持高位”。旅遊諮詢師近藤剛預測，對赴日游的關注度依然較高，“明年2月春節恢復至疫情前水平的可能性較高”。 不過，視外交關係發展，增加趨勢放緩的風險也不可否認，觀光廳正予以關注。（完）