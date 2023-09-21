東京電玩展開幕 參展企業數創新高

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【共同社9月21日電】全球最大規模遊戲展“東京電玩展2023”21日在千葉市美濱區的幕張展覽館開幕。應對新冠疫情的限制措施時隔約4年全部取消，參展企業達到787家（2022年為605家），創新高。預計截至24日的4天入場人數總計約20萬。 上午10點開始入場後，各廠商展台前排起長龍。參觀者有的試玩發售前的遊戲軟件，有的與遊戲角色合影留念，會場內氣氛熱烈。此外，參展的虛擬現實（VR）設備遊戲也不少。 此次採取可在線參加現場活動的“混合形式”，通過官方YouTube賬號等發佈相關情況。 東京電玩展始於1996年，今年是第33屆。4年來首次使用幕張展覽館全館，還設有視頻主播等使用的專用休息室。 今年來自海外的關注度也很高，有40多個國家和地區的企業參展，超出日本國內企業數。此外作為首次嘗試，從各國家和地區任命了官方網紅，讓他們用母語發佈信息，將現場的熱烈氛圍傳遞給世界各地。 21至22日為面向相關人士的“商務日”，23日起面向公眾開放2天。單日票售價2300日元（約合人民幣113元），現場不售票，需在便利店等提前購買。小學生及以下免票。（完）