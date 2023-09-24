北陸新幹線延伸段金澤至敦賀開展試運行

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【共同社9月24日電】將於明年3月16日開通的日本北陸新幹線延伸段金澤至敦賀（福井縣敦賀市）路段23日舉行首次試運行。當天運行的是新幹線檢測車“East i”，排查了線路和架線等。26日將啟動營業用車輛W7系列的行駛試驗。距離開業還剩不到半年，沿線相關人士對列車在新的路線和車站行駛寄予厚望。 負責北陸新幹線工程的“鐵路建設及運輸設施整備支援機構”和JR西日本實施了試運行。根據計劃，23日在低速行駛至敦賀車輛基地的同時進行排查，凌晨從白山綜合車輛所（石川縣白山市）出發，上午9點50分左右抵達蘆原溫泉站（福井縣蘆原市）。 配合車輛進站，在該車站站台舉行了慶祝儀式。福井縣知事杉本達治考慮到1973年出台的北陸新幹線建設計劃，致辭稱“先人長達50年的艱苦努力終於有了回報，想到這一點我的心情非常激動。希望為開業加快準備工作。”杉本和沿線地方政府的首腦等滿面笑容地剪綵。 “East i”設計成白色車身上裝飾著紅色腰帶，可檢測線路彎曲及架線的高度等。（完）