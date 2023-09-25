杭州亞運會電競項目拉開戰幕

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【共同社杭州9月25日電】在杭州亞運會上首次成為正式比賽項目的電子競技24日拉開戰幕。目前還在討論使比拼電腦遊戲等水平的電子競技成為奧運比賽項目，這一新領域此次設有7個項目。日本選手報名參加格鬥遊戲《街頭霸王5》等3項，從25日起登場亮相。 儘管遊戲成癮令人擔憂，關於電競是否屬於體育運動的議論依然存在，但相關人士仍對此寄予厚望。將出戰攻破對方陣地遊戲《英雄聯盟》的高井大（30歲，FENNEL戰隊）鬥志昂揚地稱：“希望打出激情四溢的比賽，讓大家了解到其中的樂趣。”日本電子競技聯盟表示“在國際綜合性運動大會實施比賽不僅能提高知名度，國民的理解也會加深。對於提升其社會地位具有重大意義。” 由於電競對於年輕人具有很強的吸引力且市場規模龐大，體育界力圖引進的動向得到推進。2018年的上屆亞運會上電競已成為公開比賽項目。國際奧委會（IOC）著眼於將來使之成為奧運項目，今年6月在新加坡首次舉辦“奧林匹克電競系列賽”。（完）