日本8月國內住宿人數接近新冠疫情前峰值

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【共同社9月30日電】日本觀光廳29日公佈的8月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，入住國內賓館和旅館的日本人與外國人較上年同月增長32.9%，累計達6227萬人次，接近新冠疫情前的2019年8月（6323萬人次）峰值，為歷史次高。 今年8月是新冠在法律上定位下調為“5類”後迎來的首個暑假，國內旅遊需求堅挺，日本人住宿為5193萬人次，同比增長12.5%。受赴日旅遊急速恢復影響，外國人為1034萬人次，是上年的14.3倍。 旅館和賓館等的入住率為62.7%，同比增加11.7個百分點，自2019年11月以來再次超過60%。 觀光廳還公佈了7月的第二次速報。從國家和地區來看，中國人最多，為139萬人次，佔外國人住宿人數的16.1%。 按都道府縣來看，在三重、山口、德島、宮崎以外的43個都道府縣，日本人與外國人的累計住宿人數均同比增長。漲幅最大的是東京的74.4%（846萬人次），之後依次是沖繩73.6%（347萬人次）、大阪62.1%（426萬人次）、京都48.8%（255萬人次）。（完）