“日韓交流節”在東京以面對面方式舉行

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【共同社9月30日電】促進日本與韓國文化交流的“日韓交流節2023 in Tokyo”30日在東京駒澤奧林匹克公園開幕。該活動每年舉辦，此次是時隔3年以面對面方式實施。許多到場人士品嚐了韓國料理，參加了文化體驗活動。交流節將舉行至10月1日。 今年的口號是“共同描繪未來”。韓國駐日大使尹德敏致辭稱：“去年以來，韓日關係迅速改善。期待此次交流節能成為兩國國民通過文化再度確認紐帶的平台。” 開幕式上，千葉縣立津田沼高中合唱隊學生與韓國高中生等一起，演唱了日韓兩國的童謠等。 交流節期間，舞台上還上演空手道和跆拳道、以及日韓傳統樂器演奏等。還有銷售韓國料理等的攤位。 來自川崎市的K-POP粉絲、大學生西村遙（21歲）表示：“4年前也參加了交流節。（與政治性對立）無關，我很早之前就喜歡韓國文化。” 在日韓邦交正常化40週年的2005年，該交流節於韓國首爾首次舉辦，此次是第15次在東京舉行。此前的3次因新冠疫情影響以線上方式實施。10月22日還將在首爾舉辦。（完）