大谷翔平成為日本首位美聯“本壘打王”

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【共同社阿納海姆10月2日電】美國職業棒球大聯盟的美聯常規賽日程1日結束，洛杉磯天使隊選手大谷翔平（29歲）以44支本壘打榮登首位，成為獲得“本壘打王”殊榮的第一位日籍選手。大谷就此表示“想到歷來活躍在大聯盟的偉大的日籍選手們，我感到既惶恐，又光榮。感謝我的隊友和粉絲。” 大谷9月3日出場參賽後接受右肘手術，本賽季就此不再上場，但在大聯盟生涯第6年獲得了首個王者稱號，成為獲擊球領域主要王者稱號的第2位日本選手。第一位是2004年第2次榮登擊球員首位的鈴木一朗。 以引領日本隊奪冠的3月世界棒球經典賽（WBC）為開端，大谷憑藉投打雙修的“二刀流”大顯身手。6月，他以15支本壘打創下球隊和日本選手單月最高紀錄，7月擊出9支本壘打，連續兩個月成為美聯守場員部門的月度最佳球員（MVP）。 本賽季，大谷作為擊球員的打擊率是0.304，95打點；作為投手則在23場比賽中10勝5負，防禦率為3.14。他被認為有可能時隔1年再度當選美聯年度MVP。（完）