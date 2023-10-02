詳訊：傑尼斯事務所將改名為“SMILE-UP.”

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【共同社10月2日電】圍繞日本傑尼斯事務所創始人、前社長Johnny喜多川（2019年卒）對旗下藝人的性侵問題，該事務所社長東山紀之等人2日在東京舉行記者會，宣佈將於17日把公司名稱由“傑尼斯事務所”改為“SMILE-UP.”。 據悉已有325人向受害者救濟委員會要求補償。因前社長的醜聞導致社會震動的該大型藝人事務所，今後將面臨大規模的補償談判。 傑尼斯事務所改名後也將負責對性侵受害者進行補償，並在相關工作結束後停止運營。將成立負責藝人經紀業務和培訓的新公司，公司名稱將通過粉絲俱樂部公開徵集。 9月的記者會上，事務所曾表示將繼續使用以喜多川名字命名的社名，但曾起用其旗下藝人代言廣告的企業、NHK和民營電視台等批評稱“應對不充分”，因而不得不改變方針。旗下名稱帶有傑尼斯的“關傑尼∞”、“傑尼斯WEST”和“傑尼斯Jr.”等組合將全部改名。 東山在此次記者會上表示：“保留社名有些保守了。將解散事務所，真誠地面對受害者，與粉絲一起開創新的未來。” 補償預計從11月開始。SMILE-UP.社長將由東山擔任，與東山共同持有事務所代表權的藤島Julie景子仍保留100%股份並擔任董事。（完）