話題：日本代表團將漫畫咖啡館“搬進”亞運村受好評

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【共同社杭州10月3日電】參加杭州亞運會的日本運動員代表團致力於心靈關懷。作為新的嘗試，此次在入住的亞運村設置了類似“漫畫咖啡館”的休閒區域。不同比賽項目的運動員在此產生交流，成為了頂著巨大壓力的運動員小憩之處。該舉措受到了“非常可貴”等高度評價。 此次使用的是，賽後出售的亞運村多棟高層公寓樓其中一間。裡面放著漫畫及啟發類讀物等約100冊、小型台球桌、國際象棋、疊疊樂積木玩具。娛樂活動的種類豐富，每天能聽到運動員的歡聲笑語。 提議者是柔道女子奧運金牌得主、副團長谷本步實。2021年東京奧運會時，她也作為運動員顧問參加。當時一邊擔心感染新冠病毒，一邊在嚴格的限制下度過。鑑於這段經歷，她深知“能夠交流和放鬆的地方很重要”，因而醞釀了這一新舉措。 羽毛球女子運動員福島由紀會在想要放鬆時去喝杯咖啡。她認為見到其他比賽項目的運動員可以轉換一下心情，稱“我覺得賽事期間，也需要這樣的地方和時間”。 隨行的心理關懷專家“welfare officer”也頻繁造訪，營造容易諮詢的氛圍。乒乓球女子奧運獎牌得主、5月退役的石川佳純就是其中一人。據悉，她向後輩們熱心建議在外比賽時如何調整心態。（完）