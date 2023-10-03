話題：大和房屋致力重新激活已開發別墅區

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【共同社10月3日電】日本大和房屋工業公司對過去在全國開發銷售的別墅區，正在推進使其重新煥發活力的再生項目。不僅通過促進居民間以及與當地的交流，為居住者生活環境增添和睦，還投資進行翻新，作為能享受大自然的地塊重新銷售。 大和房屋約50年前開始銷售栃木縣的別墅區，如今已在12個道縣的14處售出近萬幅地塊。 另一方面，上世紀80年代度假區開發熱潮中售出的別墅區，也有一部分出現所有者老齡化等導致荒廢的社會問題。大和房屋面臨如何重新激活別墅區的課題。 再生項目中，所有14處別墅區計劃通過修繕二手住宅等開設交流設施。在已開設的北海道和石川縣等地的9處別墅區，舉辦了尤克里里琴和電鋸使用學習班等。在福島縣和愛媛縣等地的5處別墅區，設置了可體驗當地生活的短期居住設施。 在熊本縣阿蘇市的別墅區，大和房屋重整單幅土地面積超過1千平米的寬敞地塊並進行銷售。通過將電線埋入地下等，提供能盡情享受阿蘇地區大草原風貌的環境。 大和房屋與7個地方政府分別締結合作協定等，明確將官民攜手促進移居和應對無人打理的空屋。常務執行董事原納浩二表示：“大和房屋有作為賣方的責任。希望通過妥善管理和投資，吸引新的所有者。”（完）