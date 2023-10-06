訪日外國人刷卡消費額7月超過疫情前

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【共同社10月6日電】日本三井住友信用卡公司調查顯示，訪日外國人用信用卡付款的金額7月已比新冠疫情前高出5.8%。在36個都府縣高於疫情前金額，東北等地回升幅度較高。截至7月中國人赴日團隊游沒有解禁，而從美國和台灣訪日的人引領消費。 三井住友信用卡統計了訪日外國人在加盟店刷卡結算的金額，並對2019年7月和今年7月進行比較。 從各都道府縣來看，和歌山與山形超過疫情前的3倍。岩手、山口、高知、群馬、島根也超過2倍。與城市地區相比，東北等地回升幅度較高，負責人分析稱“在這些地區體驗日本文化的消費增多”。據稱在和歌山縣，高野山周邊的寺院旅館等很有人氣。 另一方面也有回升勢頭遲緩的地區，三重較疫情前減少74.3%，鹿兒島、愛知、富山的降幅也逾30%。大阪減少12.8%，在近畿地區2府4縣中唯一低於疫情前。這些均為疫情前中國人消費額較高的地區。 從各國來看，中國人消費額最高，佔總額的23.5%，但僅為疫情前2019年7月的4成。據分析，主要原因是沒有引領消費的團隊遊客，此外個人遊客也回升遲緩。消費額位居第二的是美國，佔總額的16.6%。（完）