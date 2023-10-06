日本奧委會擬向札幌提議放棄申辦2030冬奧

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【共同社10月6日電】6日採訪多名申奧相關人士獲悉，關於日本札幌市此前爭取舉辦2030年冬季奧運會和殘奧會，目前正在協調形式上由日本奧委會（JOC）向札幌市就放棄申辦詢問意向，並由該市接受這一提案。市長秋元克廣和JOC主席山下泰裕預計將於11日在東京會談，表明最終方向。 札幌市打算將目標轉變為申辦2034年或以後的冬奧會。相關人士稱，上述做法旨在通過避免札幌市主動撤銷申辦，繼續展現舉辦意願，從而在放棄申辦2030年冬奧會的同時，留下2034年或以後成為舉辦地的可能性。 首相岸田文雄6日在官邸向媒體表示：“目前政府正在關注JOC與札幌市的探討情況。” 據分析，在正在舉辦亞運會的中國杭州，已從國際奧委會（IOC）相關人士處收集信息的JOC方面根據提出申辦的其他城市動向等因素，已判斷難以申辦2030年冬奧會。11日會談之前，札幌市將在幕後向市議會會派以及經濟界說明的基礎上，11日以後向市議會彙報。 市長秋元6日向媒體承認，“現在認為不能說居民的理解得到推進”，而關於放棄申辦2030年冬奧會迴避明確表態。他僅表示將在與山下的會談中“商量今後如何推進”。（完）