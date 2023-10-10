調查顯示日本老年人身體耐力下降 或受疫情影響

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【共同社10月10日電】日本體育廳8日公佈了2022年度體力和運動能力調查結果。關於評測65歲以上老年人身體耐力的6分鐘步行距離，與新冠疫情未蔓延的2019年度前後相比，呈下降趨勢。協助調查的順天堂大學副教授鈴木宏哉指出“耐力容易受運動習慣的影響”，分析認為避免外出和減少健步等因素產生影響。 調查對象為6～79歲男女約5.6萬人。對握力和仰臥起坐等項目進行打分，6～19歲統計8～9個項目（80分滿分），20～79歲統計6～7個項目（60分滿分）。 6分鐘步行的成績中，65～69歲男性為623.64米，比2019年度縮短11.45米；75～79歲女性為541.41米，縮短9.14米。 因新冠而低迷的總分中，以老年女性為主的改善較為明顯，例如65～69歲女性比2019年度高出0.90分至43.15分。耐力項目以外呈回升趨勢。 從年輕人群來看，19歲男性的總分為50.17分，比2019年度下降3.29分。日本體育廳認為，讀高中時棒球和足球等團隊體育項目受限的影響仍然存在。（完）