放寬新冠入境政策一年後訪日外國人增至13倍

Newsfrom Japan

【共同社10月11日電】11日迎來日本政府大幅放寬新冠病毒邊境口岸對策滿1年。今年8月的訪日外國人為216萬人，激增至去年同月的13倍。日本人的國內住宿以超過去年的水平推移，與放寬新冠對策同一天啟動的“全國旅行支援”措施作出了貢獻。不過，相關商家人手不足問題明顯，成為進一步吸引遊客上的擔憂因素。消除遊客過度聚集導致居民生活和環境惡化的“觀光公害”也是難題。 國土交通相齊藤鐵夫10日在記者會上強調：“正在討論對過度旅遊防患於未然。將推進吸引訪日外國人前往地方以及可持續的旅遊地區建設。” 去年10月放寬對策時取消了每日入境人數上限，不再把訪日外國人的旅遊方式限定為需要購買套餐產品，解禁了人氣更高的個人旅行。 訪日外國人在去年12月突破100萬人。今年8月達到了新冠疫情前2019年同月的86%。按國家和地區來看，韓國人較2019年增加84%，中國人則減少64%處於低迷狀態。 中國政府今年8月解禁了赴日團隊游。日本觀光廳預計效果將在今後全面顯現，但也在關注東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海的影響。 去年1～9月入住賓館和旅館的日本人累計較2019年同期減少5%～34%，但10月轉為增加6%。 帝國數據庫表示，7月調查感到人手不足的企業的佔比時發現，在以正式員工和非正式員工為調查對象的51個行業中，旅館和賓館都位居第二差。 關於觀光公害，日本政府9月設置了相關部門會議。最快月內彙總以緩...