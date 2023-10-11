分析：日本服務業人手不足難以應對遊客回歸

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【共同社10月11日電】日本服務業在新冠疫情下飽受客流驟減之苦，遊客增加令其收支狀況得到改善。但相關行業增加人手趕不上客流恢復的速度，酒店入住率上不去，而住宿費還上漲。 日本各地的酒店及旅館8月客房入住率為63%。去年10月“全國旅行支援”措施啟動後，入住率呈現上升趨勢，但仍比2019年同期低了7個百分點。業界也有相關人士坦言，“從業人員不足影響了可提供的客房數”。 8月全國消費者物價指數中的住宿費同比上升18%。總務省分析原因認為，供不應求形成漲價壓力，為解決人手不足，招人時需要提高薪酬，成本增加轉嫁到住宿費上。 旅遊觀光業通過裁減人員熬過了疫情，給人留下“工作不穩定”的印象，被指影響到了離職者回歸和招新。 京都市交通局在疫情期間一度停止招聘巴士司機，本年度予以恢復。人手不足的煩惱遍及各個行業，應聘者只有預期的一半以下，錄用人數未達目標。面向秋天旅遊旺季將增開巴士，但該市的負責人擔憂稱：“如果人手繼續短缺，將無法應對需求。” 據國土交通省調查，接待訪日遊客的“口譯導遊士”有32%在2～4月因日程排滿而回絕過工作。各地機場負責引導飛機和辦理登機手續等的地勤人員在4～8月離職者達到1760人，接近同一時期錄用人數的一半。（完）