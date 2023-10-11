詳訊：札幌與JOC宣佈放棄申辦2030年冬奧

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【共同社10月11日電】札幌市與日本奧委會（JOC）11日宣佈放棄申辦2030年冬季奧運會和殘奧會。今後將力爭申辦2034年或以後的冬奧會。受到東京奧運會相關瀆職案、暗箱操作案的影響，舉辦冬奧會的支持率增長乏力，暫時放棄申辦的論調高漲。市長秋元克廣和JOC主席山下泰裕在東京舉行會談並達成一致。 冬奧會申辦活動將繼續，但2034年被看好的熱門城市是曾舉辦過2002年冬奧會的美國鹽湖城，圍繞2038年冬奧會的動向尚不明晰。札幌能否繼1972年札幌冬奧會、1998年長野冬奧會後實現第三次在日辦賽，前景難以預料。 山下在記者會上透露，已向秋元提議改為申辦2034年或以後的冬奧會。秋元表示，將就今後的申辦活動“在適當的時候確認民意”。 受東京奧運會相關事件影響，札幌市和JOC從去年底開始暫停申奧活動。由於瑞典和法國也提出申辦2030年冬奧會，一度被視為熱門的札幌市陷入困境。原定於2031年春季前後的北海道新幹線札幌延伸段開通時間預計也將推遲。 札幌市在2014年由時任市長上田文雄啟動了2026年冬奧會申辦工作，由於2018年發生北海道地震，轉而申辦2030年冬奧會，但此次再次推遲。（完）