詳訊：藤井聰太成為將棋王座 囊括八大頭銜

Newsfrom Japan

【共同社10月12日電】日本將棋棋手藤井聰太（21歲）11日挑戰永瀨拓矢（31歲）的“王座”頭銜成功，成為歷史上首個獨佔全部八大頭銜的棋手。這是自將棋比賽在2017年改為頭銜最多的八大頭銜戰以來，首次有人囊括了所有頭銜。藤井在14歲上初中時成為職業棋手，僅僅7年就登上了將棋界的頂峰。 當天在京都市內舉行的第71屆王座戰（五局三勝制）第四局中，執後手的挑戰者藤井在第138手獲勝，憑藉3勝1負的成績奪得該頭銜，成為八冠。其他七個頭銜為龍王、名人、王位、睿王、棋王、王將、棋聖。 藤井在對局結束後說：“我覺得非常高興。近一年頭銜戰的結果不錯，但要說是否擁有與之匹配的能力，還很不夠，所以想要繼續提升實力。” 將棋在不同時代的頭銜數不同，藤井是成為多個頭銜戰以來第四位實現包攬的棋手。羽生善治九段在1996年獲得了當時的全部七個頭銜。已故大山康晴15世名人在全部五個、四個、三個頭銜時包攬，已故升田幸三實力制第4代名人在全部三個頭銜時囊括。 藤井出生於愛知縣瀨戶市，師從杉本昌隆八段。2016年以14歲零2個月的年齡成為職業棋手，創下最小年齡紀錄。2017年實現了入行以來沒有敗績的最多29場連勝。他擅長“詰將棋”（類似於連將殺排局），擁有在終盤獲勝的雄厚實力。（完）