東京奧運圍標案被告方承認部分起訴內容

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【共同社10月16日電】圍繞東京奧運會和殘奧會業務相關圍標案，對於被控違反《反壟斷法》（非法限制交易）的廣告公司“東急Agency”前執行董事安田光夫（61歲）以及作為法人的該公司，首次公審16日在東京地方法院（審判長：安永健次）舉行。關於在實施普通競標的測試賽計劃立項業務中敲定預定中標企業這一起訴內容，被告表示承認，但對於高達約431億日元（約合人民幣21億元）的自願簽約部分則保留否認的權利。 廣告龍頭企業電通的前幹部逸見晃治（56歲）和作為法人的電通集團也在7月的首次公審中作出了同樣的說明。 圍繞圍標案，東京地方檢察廳特搜部起訴電通集團等6家法人。個人方面，對奧組委“大會運營局”前次長森泰夫（56歲，被控同一罪名處於公審之中）和逸見（同）等4人實施逮捕和起訴，對安田等3人實施不拘留起訴。據稱圍標規模約達437億日元。 據起訴書等記載，安田與森泰夫等人合謀，2018年2至7月前後在實施招標的測試賽計劃立項業務、自願簽約的正式賽事等運營業務上考慮到共7家公司的願望，決定了預定中標企業等。（完）