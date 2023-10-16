人物：谷村新司堅信“音樂無國界” 與中國情緣深厚

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【共同社10月16日電】日本著名歌手谷村新司8日與世長辭。他抱著“音樂無國界”的信念，積極走出去與各國音樂家和歌迷交流。谷村的代表作《星》（日文名《昴》）在中國等亞洲地區廣受喜愛，這首歌可謂引領了他的一生。當他在異國他鄉激情放歌時，語言不通的人們也敞開心扉一起合唱。谷村可謂是民間國際交流的橋樑。 他曾熱情地說：“毫無疑問，《昴》改變了我的人生。這首歌帶我踏上了一場宏偉的旅程。”《昴》唱出了旅人向夜空繁星寄託願望的情景，據稱描繪了一直在他心中的“故鄉”。 他回憶道：“我從小時候起就想像著這樣的風景，草原延伸到地平線，遠處是連綿的群山。儘管我從未去過，但不知為何那裡總讓我感到親切。當我第一次到訪中國時，我就想，啊！就是這裡，前世我應該是中國人吧。” 1981年夏天，在北京舉行了一場當時看來極其罕見的流行音樂會，谷村所在的樂隊“Alice”受邀演出。觀眾席上坐滿了鄧小平等中國共產黨的幹部。音樂響起，現場的氣氛仍是寂靜一片，沒有掌聲或歡呼。 隨後，谷村作出了出格的舉動。他拿著吉他來到鄧小平座位前，彈奏出激情澎湃的桑巴音樂。鄧小平笑著站了起來開始打拍子，其他所有人也跟著站起來，掌聲連連。谷村興高采烈地回憶道：“我認為這是搖滾音樂傳到中國的瞬間。”（完）