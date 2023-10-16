詳訊：日本著名歌手谷村新司去世 致力於日中友好

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【共同社10月16日電】日本著名歌手谷村新司8日在醫院去世，享年74歲。他當時正在接受急性腸炎的治療。谷村組建樂隊“Alice”，留下了《冠軍》等許多名曲，其個人代表作《星》等也享譽歌壇。谷村是大阪府人。葬禮已舉行，僅有親屬出席。告別會將擇日舉行。 1971年，谷村與在神戶的業餘樂隊活動中結識的堀內孝雄組成Alice樂隊。次年發行了首張唱片，在矢澤透加入後，3人一同闖蕩樂壇。樂隊走民謠風格，谷村和堀內均作為主唱或吉他手演出。他們接連推出《冬天的閃電》、《冠軍》等多首熱門歌曲，成為上世紀七十年代新音樂的代表。 谷村個人於1980年發表的《星》在中國等地也廣受歡迎。他還為堀內的《你的雙眼10000伏》作詞，為山口百惠的《良日啟程》作詞作曲，與加山雄三共同創作了《故鄉》。 1981年在北京舉辦音樂會以來，他通過音樂致力於日中友好，並任教於上海音樂學院等指導當代音樂。2010年上海世博會的開幕式上，他作為亞洲藝術家代表獻唱了《星》。（完）