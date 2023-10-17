法隆寺為保護金堂壁畫發起眾籌 11月面向出資者展出

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【共同社10月16日電】日本奈良縣斑鳩町的世界遺產法隆寺發起眾籌募集資金，用於1949年火災中燒毀的金堂壁畫（國家重要文化財產）的保存。壁畫嚴重受損，不對公眾開放，但將於11月面向出資者限期展出。眾籌每筆為1萬日元（約合人民幣489元），目標總額為880萬日元。 金堂壁畫是創作於7世紀末至8世紀初的佛教畫，在法隆寺金堂牆上描繪菩薩和淨土，被視為日本古代佛教壁畫的巔峰水平。1949年1月在火災中燒損，成為翌年1950年日本政府制定《文化財保護法》的契機。 目前壁畫存放在寺內庫房中。法隆寺等成立了專家委員會，探討未來如何面向公眾開放，今年5月委員會向法隆寺提議有必要對庫房進行改建。 據悉，眾籌所得資金將用於庫房改建的籌備工作等。限期展出作為面向公眾開放的調查，也將測定人員進入庫房時的環境變化等。 眾籌通過網站“READYFOR”實施，11月30日截止。壁畫展出日為11月3日至7日、11月9日至14日，單日上限為80人，按先來後到順序。面向眾籌出資者限期展出壁畫從2021年起實施。（完）