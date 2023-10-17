史密森尼博物館日本藝術品高精複製特展在京都舉行

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【共同社10月17日電】京都市東山區的建仁寺正在舉行“史密森尼國立亞洲藝術博物館名寶”特展，展出俵屋宗達、葛飾北齋等人作品的19件高精複製品。依照創始人遺囑，位於美國華盛頓的該博物館許多收藏品不外借，此次是寶貴的“回鄉”展出。特展將舉辦至11月3日，為付費參觀。 此次活動由製作複製品致力於文化財產保存活動的NPO法人“京都文化協會”和佳能主辦。複製品通過將佳能高清相機分幅拍攝的圖像合成並印刷而成。京都的工匠貼上金箔等，進行了忠實還原。 19件展品主要為江戶時代作品，包括俵屋宗達的《雲龍圖屏風》、尾形光琳的《群鶴圖屏風》，參觀者無需隔著玻璃，可近距離欣賞。北齋的《富嶽圖》掛在壁龕內，參觀者能在與當時相同的環境中鑑賞。 該博物館以擁有約1.5萬件日本藝術品的豐富館藏而聞名，今年迎來開館100週年。京都文化協會負責人表示：“終於在歷史悠久的建仁寺實現了獨特的複製品欣賞方式。希望以此為契機，讓人們對日本藝術產生興趣。”（完）