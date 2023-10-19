札幌市官員稱申辦2034年冬奧會亦形勢嚴峻

Newsfrom Japan

【共同社10月19日電】放棄申辦2030年冬季奧運會和殘奧會的札幌市體育局涉外擔當部長奧村彰大18日在市議會決算特別委員會會議上，就申辦2034年冬奧會表示“認識到情況相當嚴峻”。市長秋元克廣當天接受共同社採訪時稱，在11月底開始的國際奧委會（IOC）執委會會議之前“無法”確認市民等的意向。 預計IOC執委會上將鎖定2030年和2034年冬奧會舉辦候選地。得到市民和議會支持的時間有限，因此要申辦2034年冬奧會形勢也極其困難。 秋元此前宣佈放棄申辦2030年冬奧會，但仍表現出欲探討申辦2034年或之後冬奧會可能性的態度，不過關於2034年冬奧會，美國鹽湖城被認為希望較大。奧村介紹稱，鹽湖城“正在推進申奧籌備工作”。 秋元在委員會上稱“此前感受到申奧已經近在眼前。現在的心情是非常遺憾和惋惜”，表示今後若敲定具體的年份推進申辦活動時，將確認市民的意向。 有關申奧工作，候選地會實施居民問卷調查等宣傳當地的歡迎程度，而支持度低迷的札幌市一直沒有展開問卷調查。 市議員有人表達消極意見稱“應該表明退出申奧”。（完）