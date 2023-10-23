長崎近海海底發現第三艘元軍沉船

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【共同社10月23日電】長崎縣松浦市教育委員會23日發佈消息稱，在該市鷹島附近的海底發現了構造物，疑為鐮倉時代“元寇”沉船的一部分。此次調查從本月14日開始。在距海岸約150米、水深約18米的海底挖掘1米左右後發現了沉船，預計是繼2011年和2014年後發現的第三艘沉船。 市教委認為構造物可能是構成船體的“外板材”或內部的“隔牆”，正在進行調查。具體大小尚不清楚。附近還同時發現了罐子、盤子等器具，可能是13世紀下半葉至14世紀上半葉的中國產陶瓷器。 主導調查的國學院大學教授池田榮史（考古學）表示：“重要的分析對象又增加了一個。希望通過實物弄清進攻日本的元軍規模。” 此次發掘調查是受“奈良文化財研究所”（奈良市）委託的水中遺跡保存和發掘技術普及項目的一環，“鐮倉歷史文化交流館”（神奈川縣鐮倉市）及鹿兒島縣喜界町的職員也參加。據悉，調查人員對在事先的聲波探測中有特異反應、用棍棒戳底時也有感覺的區域進行了重點發掘。 附近一帶已出土約4000件疑為元軍遺物的武器等，還發現了2艘全長估計在20米以上的元軍沉船，約38萬平米的海域作為“鷹島神崎遺跡”被列為國史遺跡。（完）