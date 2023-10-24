東京地鐵溜池山王站內開設無人書店

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【共同社10月24日電】東京Metro（地鐵）溜池山王站內開設了無人書店“HONTASU Tameike 溜池山王Metro pia店”。據運營方“日本出版販賣”（日販）稱，這是首家開在車站內的營業時間內完全沒有店員的“完全無人書店”。 日本近年來書店數量日益減少，推出無人書店旨在迎合現代生活方式，讓人們有機會接觸書籍。首次來店時，可用智能手機掃二維碼，用LINE進行會員註冊。獲得的電子會員證用讀取設備掃碼後進出店，購書則是在自助收銀機上以無現金方式支付。 店名取自代表書的日語“本”（HON）及拆字得到的加號“+”（TASU），反映了希望書為生活增添樂趣、城市裡有更多書店的美好心願。今後也將作為解決方案，向那些面臨租金和人工成本上漲、後繼無人等問題的書店進行提議。 書店在9月下旬開業，約3週後的註冊會員超過3600人，庫存也從4500冊左右增加至近7000冊。據稱，通過對這期間的銷售業績進行分析，增加了商務書籍、文庫和新書等，漫畫類則大幅削減。 日販的負責人表示：“會員的增加超出了預想。將發揮小型店特有的靈活性，打造令人興奮的書店。”（完）