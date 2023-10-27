旅遊博覽會在大阪開幕 宣傳自然與文化體驗之旅

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【共同社10月27日電】國際展會“日本旅遊博覽會”26日在大阪國際展覽中心“INTEX大阪”開幕。鑑於訪日遊客數迅速恢復，將提出以歐美富裕人群為主頗受歡迎的自然和文化體驗之旅。這是四年來首次在大阪舉辦。此外也有意向國內外宣傳2025年大阪・關西世博會。 70個國家和地區參展。在國內展區，溯溪等自然體驗、有懷舊圍爐的古民宅或農家住宿、突出與當地居民交流的展示較多。在京都府，提供鍛刀體驗的商家增多，將促進訪日遊客從京都市中心移步以探索更多地區。 據悉，這種“探險旅遊”的普及有利於提升地區經濟的活力。會場各處還介紹騎行的魅力。推出騎行的旅遊地不僅有全球著名的“島波海道”，還擴大至長野縣等全國。 會場還設置了世博會相關展區。日本觀光振興協會理事長最明仁在主辦方記者會上稱：“聽說展館建設的進度遲緩。願意提供支持與幫助，讓作為向海外展現日本風采之機的世博會取得成功。” 此次展會至29日結束，預計吸引15萬人到場。（完）