縱貫澳南北太陽能汽車賽東海大學獲第五名

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【共同社阿德萊德10月27日電】縱貫澳大利亞大陸南北約3000公里的全球最大太陽能汽車賽事“普利司通世界太陽能車挑戰賽”（BWSC）27日迎來第六天，日本東海大學（神奈川縣）獲得第五名，抵達澳大利亞南部阿德萊德的終點。工學院大學（東京）與吳港高中（廣島縣）也瞄準終點繼續行駛。 車隊領頭人、東海大學研究生院二年級的宇都一朗（24歲）表示：“耗時4年開發了太陽能汽車。此前自信地認為造出了能取勝的汽車，但再次感受到該賽事的嚴酷性。” 奪冠的比利時大學等前四位參賽隊伍26日抵達終點。截至當天比賽時間結束的傍晚，東海大學逼近至距離終點1公里多的地方。 東海大學參賽隊伍2009年和2011年連續兩屆奪冠，2013年和2019年為亞軍。今年用通過規則修改允許的三輪車發起挑戰。為實現輕量化，車體採用了東麗公司的碳纖維。 來自各國的共31支隊伍22日從澳大利亞北部達爾文出發。比賽在高溫的沙漠地帶等殘酷環境下舉行。和歌山大學（和歌山市）等許多隊伍中途退賽。太陽能汽車最高時速約達100公里。（完）