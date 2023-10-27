東京澀谷區擔憂萬聖節街頭飲酒引發糾紛

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【共同社10月27日電】10月底即將迎來萬聖節，往年人流聚集的東京都澀谷區危機感高漲。今年新冠邊境口岸防疫措施結束以及新冠的法律定位下調至5類後，訪日外國人恢復，街頭飲酒現象平時就已氾濫。澀谷區認為如果更多的人聚集會導致糾紛增加，呼籲人們“不要為了過萬聖節來澀谷”。 “希望大家配合控制飲酒。”21日晚間的澀谷中央街，巡邏的保安人員等6人勸說在便利店附近等處喝酒的年輕人。從澳大利亞來旅遊的一名男性程序員（28歲）手裡拿著罐裝果酒接受採訪稱：“在我們國家，不能在街上喝酒。如果守規矩，就是好的日本文化。” 據分析，澀谷街頭飲酒現象，是在新冠疫情導致餐飲店不營業的情況下，在社交網站（SNS）上流傳開，並擴散到訪日外國人中。據澀谷區稱，特別是今年對入境者的邊境措施結束後，此類情況明顯增加，打架、亂扔垃圾和噪音已成為問題。 這種情況下將迎來今年的萬聖節。澀谷區稱，今年街頭人流將達6萬人，而疫情前的2019年最多為4萬人。澀谷中央商店街振興組合理事長鈴木達治稱，“擁擠有可能導致不測事態”。 在今年9月的記者會上，區長長谷部健表達危機感稱“發生類似韓國首爾踩踏事故的情況也不奇怪”。雖然疫情期間曾要求人們不要來，今年還面向外媒舉行記者會，強調“澀谷不是萬聖節的慶祝場所”。 澀谷區本月27日傍晚至11月1日凌晨根據相關條例禁止在澀谷站周邊街頭飲酒，萬聖節前夕的週六28日和萬聖節當天31日，要求附近商店...