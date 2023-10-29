日本與東盟彙總旨在促進可持續觀光的聯合聲明

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【共同社10月29日電】日本與東盟（ASEAN）成員國旅遊部長等參加的特別對話28日在東京舉行，在過度旅遊的“觀光公害”成為課題的情況下，彙總了旨在實現“可持續觀光”的聯合聲明。 日本國土交通相齊藤鐵夫在記者會上，關於大量遊客到訪影響居民生活的觀光公害表示，“就努力對相互往來的客人進行禮儀宣傳一事與各國達成了共識”。 該對話是為了紀念日本與東盟開始交流50週年而舉行。除緬甸之外的9個成員國，以及未來將加入的東帝汶、聯合國世界旅遊組織（UNWTO）等國際機構參加了對話。 聲明中強調，為了力爭打造居民和遊客都能享受好處的可持續觀光地，重要的是開發可促進保護自然環境、文化、傳統等當地資源的內容產品。聲明中展現出這樣的姿態，即通過對環境友好的運輸和“負責任的消費”，從觀光領域推動有助於溫室氣體淨零排放的舉措。 聲明中還寫進了“力爭擴大商務、教育、文化、體育、健康等多樣領域的交流”。（完）