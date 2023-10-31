話題：不二家牛奶妹手語包裝限定商品受青睞

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【共同社10月31日電】由父母都是聾人的畫師門秀彥（52歲）設計的不二家奶糖“Milky”原創限定商品包裝因可愛的設計而頗受歡迎。在繪有擺出“我愛你”手勢的不二家卡通人物“PEKO牛奶妹”小盒子的背面和外包裝盒上，設計了以“相連”手語為主題的五顏六色人物圖案。 生於長崎縣的門秀彥自己耳朵能聽見，但由聾人父母養育。幼時他為表達在與父母溝通中無法用手語及姿勢充分傳達的想法而開始畫畫。20歲時朋友托他畫壁畫。他以“想在兒子的畫前和聾人夥伴會面”這一父親的願望為靈感，將手語的場面畫到壁畫上，設計了聾人能注意到的妙招。 在雜貨店工作的朋友發現壁畫的精妙之處，用其畫作印製T恤，很快賣出。據悉，門秀彥的父母看到街頭年輕女性穿著該T恤後表示，“以前有段時間因為怕（被周圍）投以怪異的眼神而選擇躲起來打手語。如今在街頭能看到這樣的場景，非常感動。” 門秀彥就此次的設計表示，“牛奶妹打手語的可愛形象能深入人心的話，非常高興。” 10盒裝的12套售價11880日元（約合人民幣581元）。可在“2023鳥取手語節”主頁上訂購，銷售額的一部分將捐贈給手語普及活動。（完）