7米長朗基努斯之槍亮相宇部市EVA聖地

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【共同社11月1日電】在面朝日本瀨戶內海的工廠集中的工業城市山口縣宇部市公園內，人氣動漫《新世紀福音戰士》（EVA）系列中登場的朗基努斯之槍直插入地，猶如故事中的場景。執導該系列的庵野秀明出生於該市，當地企業的年輕員工等製作了全長超過7米的複製品。 製作該槍的是在宇部市有多家工廠的綜合化學製造商UBE集團企業“宇部STEEL”。去年7月年輕員工在公司內部會議上提議打造朗基努斯之槍，約40人參與，使用廢鐵等廢料鑄造了重約1.2噸的槍。團隊與EVA版權管理方多次溝通，重現了其標誌性的螺旋結構。 10月的揭幕慶祝儀式上，宇部STEEL社長山根久雄回顧稱“沒想到真的能實現”，介紹稱“為打造筆直的螺旋部分，運用了大量高難度鑄造技術。希望遊客能實際觸摸，感受鋼鐵的質感”。 宇部市是EVA劇場版的舞台模型，在粉絲中作為聖地而知名。該槍的展示是市政府宣傳企劃“全城EVA”的一部分，將持續至明年1月8日。每天傍晚5點半至晚間9點半會亮起紅色等彩燈。市長筱崎圭二期待地表示“希望國內外的粉絲都能造訪”。（完）