札幌市長稱未決定是否申辦2038年或以後的冬奧會

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【共同社11月2日電】日本札幌市已放棄申辦2030年冬季奧運會和殘奧會。市長秋元克廣1日接受共同社專訪，關於是否應申辦2038年或以後的冬奧會，他表示自己的想法“尚未決定”。雖然當地輿論對申奧反應冷淡，但秋元稱“既然也有希望舉辦的呼聲，只要還沒有取得大家的共識，就不能說現在就放棄”。 札幌市打算就舉辦2034年或以後的冬奧會探討可行性，但2034年已有其他國家提出申辦，成功的希望十分渺茫。目前的焦點是該市如何對待2038年或以後的冬奧會，負責申奧工作的市長的領導力面臨考驗。 秋元在4月市長選舉中因主張推進申奧而當選。他表示：“既然有人關心這事，現在就沒有必要放棄，也沒有必要做什麼表態。在是否申辦2038年或以後的冬奧會等問題上，我會聽取大家的意見”，對於主動放棄申奧表現出謹慎姿態。 本月28日起召開的國際奧委會（IOC）執行委員會會議上，預計將鎖定2030和2034兩屆冬奧會的候選舉辦城市。若札幌市未能入選，秋元的判斷勢必將備受關注。（完）