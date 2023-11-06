熊本縣副知事與熊本熊造訪巴西宣傳災後重建

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【共同社聖保羅11月6日電】日本熊本縣副知事木村敬5日在位於巴西最大城市聖保羅的日本政府文化宣傳據點“JAPAN HOUSE”（日本屋），與吉祥物“熊本熊”一起介紹該縣的旅遊資源。他彙報了2016年地震後的重建項目，呼籲稱造訪日本時“請一定光臨熊本”。 木村是配合巴西熊本縣人會成立65週年而訪問該國。在有著最大日裔社會的巴西，來自熊本的約2.3萬人移民到此，為日本47個都道府縣之最。 木村對地震時收到縣人會“鼓勵的話語及高額捐贈”表示感謝。介紹稱作為重建項目，由於風靡全球的漫畫《航海王（海賊王）》作者尾田榮一郎是熊本縣人，因此在災區建造漫畫角色的銅像等，與作品聯動致力於振興旅遊。 木村還提到被稱為“巴西移民之父”的已故上冢周平、以及有“巴西畢加索”之稱的已故畫家間部學也是熊本縣人，強調了該縣與巴西的深厚聯繫。 木村提到巴西亞馬遜河流域違法開採金礦導致像水俁病那樣的水銀健康受損，表示：“我縣有著其他地方沒有的經驗。我想通過與國際協力機構（JICA）等合作，也能為巴西的水銀問題作出貢獻”。（完）