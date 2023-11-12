日本餐飲海外開店增至18.7萬家

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【共同社11月12日電】日本餐飲海外開店數量持續增加。據農林水產省統計，2023年在開店數量最多的中國等全球各地共計達到18.7萬家，較2021年上次調查增加約2成。與10年前2013年（5.5萬家）相比，達到3倍以上。美味又健康的日餐“和食”受到青睞，餐飲連鎖紛紛出海，日本動漫風靡中南美也助了一臂之力。 從地區來看，北美受新冠疫情影響，較2021年減少約1成至2.86萬家，而亞洲12.2萬家、歐洲1.64萬家，均增加了約2成。通過餐館將日本美食傳播到全球各地，帶動日本農水產品和食材出口，這種期待也日益高漲。 日本的餐飲巨頭也紛紛出海開闢市場。Royal控股旗下的連鎖店“天丼TENYA”2013年進駐泰國，加上中國大陸、香港、菲律賓和新加坡，目前在5個國家及地區開設共30家門店。 天婦羅輕柔的面衣和鹹中帶甜的蘸料在海外受到好評。在泰國還會用當地家常菜辣炒碎肉的醬汁調味，或是提供鯰魚天婦羅等符合當地口味的菜餚。（完）