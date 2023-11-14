話題：日本擬在地方球場安裝AI攝像機網上轉播

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【共同社11月14日電】伊藤忠商事13日透露，將與有線電視台合作，採用棒球專用人工智能（AI）攝像系統，開始在網上轉播地方球場舉行的業餘棒球比賽。據悉，AI自動拍攝最適合的影像並進行編輯，能以少於通常情況的人員進行轉播。此舉意在帶動地區體育的振興。 該服務設想的是學生和社會人棒球比賽，實現可通過智能手機等輕鬆觀看親近的人參賽但沒有電視轉播的比賽。明年1月將在西日本的一個球場引進，並展開1年期間的試運用。未來5年力爭擴大至全國50處。 向有線電視台提供廣播設備和音響系統的子公司“伊藤忠有線系統”（東京）呼籲合作。據伊藤忠稱，棒球賽轉播通常需要攝影師和畫面切換人員等約10人，但新系統只需2人左右即可操作。 新系統採用在有限區域內部署高速大容量第五代（5G）移動通信系統的“當地5G”。據悉，該系統可實現穩定的通信和低延遲的視頻播放。 要展開這項服務，地方的有線電視台需要引進播放設備。據悉攝像機將安裝在球場的2個位置，包括當地5G在內的安裝費用約為1500萬至2000萬日元（約合人民幣72萬至96萬元）。（完）