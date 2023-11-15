10月訪日外國人數超過新冠疫情前

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【共同社11月15日電】日本國家旅遊局15日公佈的估算數據顯示，10月的訪日外國人為251.65萬人。較2019年同期增長0.8%，按月來看首次超過了新冠疫情前的2019年水平。日元貶值以及航線重啟起到了提振作用。1～10月合計超過了1989萬人。觀光廳長官高橋一郎在記者會上表示：“如果與2019年同等水平維持下去，那麼預計（2023年）將達到2500萬人左右。” 另一方面，新冠疫情前按國家和地區來看最多的中國遊客則僅有25.63萬人，較2019年10月減少64.9%，持續低迷。中國政府今年8月解禁了訪日旅遊團。觀光廳此前稱解禁的效果會從10月1日國慶長假起全面顯現，但實際上10月較9月減少了約7萬人。 主要原因可能是由於中國放寬出入境管制晚於其他國家，導致航班增加也有所滯後。國土交通省認為今後航班會增多。 10月訪日外國人從主要的國家及地區來看，韓國最多，為63.11萬人（是2019年10月的3.2倍）。之後依次是台灣的42.48萬人（增長2.7%）、中國大陸、美國的21.19萬人（增長38.2%）。墨西哥大增69.3%。 高橋指出，由於9月中秋節期間中國遊客增多，影響了10月的數據增長。關於東京電力福島第一核電站處理水排放入海，高橋表明一貫看法稱影響有限，“今年初以來（訪日外國人數）回升趨勢持續”。 不過，一部分地方機場的中國航線重啟後不久就停運，有意見認為是受到了處理水排海的...