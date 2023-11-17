詳訊：大谷時隔一年再次全票當選美聯MVP

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【共同社洛杉磯11月16日電】美職棒球員大谷翔平（29歲）16日時隔一年獲選美聯年度最佳球員（MVP）。大谷是日本選手中首位“本壘打王”，憑藉投打雙修的“二刀流”大顯身手。繼2021年之後，再次以全票當選，成為史上首位兩次全票當選的球員。日本選手中，水手隊的鈴木一朗曾在2001年當選MVP，但多次獲獎的日本選手尚屬首次。 MVP以常規賽成績為對象，由全美棒球記者協會30名會員投票決定，大谷被全票選為第一。大谷加盟天使隊今年是第六年，本賽季作為擊球員擊出44支本壘打、95打點，打擊率為0.304；作為投手10勝5負，防禦率為3.14，167次奪三振，創下佳績，達成美職棒史上首次連續兩年“兩位數勝利、兩位數本壘打”。臨近賽季結束時大谷右肘手術等不再參賽，但成績仍超過了其他最終候選的兩名內野手科裡・西格和馬庫斯・西米恩（均為遊騎兵隊）。 大谷2018年從職棒日本火腿隊加盟天使隊，結束6個賽季後如今成為自由球員。（完）