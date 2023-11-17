東京申奧曾動用政府“機密費”向IOC委員送禮

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【共同社11月17日電】日本石川縣知事馳浩17日在東京都內的會議上發表演講，提及在2013年取得成功的東京申奧活動中，日方曾動用“內閣官房報償費”（機密費）向在決定舉辦地時有投票權的國際奧委會（IOC）委員送禮。其發言罕見地揭示了不予公佈的機密費用途，收受禮品還有可能違反IOC的倫理規定。 曾擔任自民黨東京申奧推進總部長的馳浩透露，時任首相安倍晉三告訴自己“一定要取得勝利”“多少錢都能出，因為還有官房機密費”。馳浩說，當時的IOC委員有百餘人，分別為每個人製作了彙總其運動員生涯等的照片集，每冊價值20萬日元（約合人民幣1萬元）。“帶在身上走遍世界”，然後就給到了烏克蘭男子撐杆跳名將謝爾蓋·布勃卡等人手上。 IOC的倫理規定禁止奧運相關人士收受禮品，但當時申奧在習慣上允許“極小價值的禮品”。 會議是關於發展體育的論壇，有日本地方政府相關人士等約90人參加，並對媒體公開。（完）