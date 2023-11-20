AI參與創作的手塚《怪醫黑傑克》新作問世

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【共同社11月20日電】與學習漫畫家手塚治蟲作品的人工智能（AI）共同創作其代表作《怪醫黑傑克》新作的“TEZUKA2023”項目組20日舉行記者會，發佈完成的新作。22日發售的漫畫雜誌《週刊少年CHAMPION》將刊登新作。《怪醫黑傑克》講述沒有執照的天才外科醫生行醫的故事。 今年是《怪醫黑傑克》誕生50週年。新作為32頁，標題是《機械的心臟―Heartbert Mark2》。故事圍繞被移植“利用AI的安全機械心臟”的女患者，面對“到何種程度算是人類”的質疑。據悉，標題由AI決定。 擔任項目組綜合指揮的手塚長子手塚真表示，“AI創作故事的時候已經寫入生物生命的尊嚴這一作為手塚作品核心的主題。很高興真正創作出了具有手塚治蟲風格的漫畫。” 該項目由大學教授和創作者參加。成員將現有故事的結構和登場人物的人際關係製成數據，基於由AI最新語言模型“GPT4”創作的劇情以及由圖像生成AI創作的角色，製作成了漫畫。 該項目組2020年還曾發表基於手塚作品，由AI創作劇情原案的漫畫《Phaedo》。（完）