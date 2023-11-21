獨家：夏威夷擬推日本國內辦理入境手續以吸引遊客

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【共同社11月21日電】訪日的美國夏威夷州州長格林近日接受共同社採訪時透露，為恢復因新冠疫情而驟減的日本遊客數量，該州正與日美入境管理部門磋商建立抵達時無需手續的機制，即在日本完成入境美國和海關審查的手續。此舉有意讓沒有入境管理功能的夏威夷各島部分機場也能接納日本直飛航線，提高便捷度進而提升該州經濟活力。 毛伊島8月遭遇山火導致超過100人死亡或失蹤，格林強調稱“為全面重建，遊客增加不可或缺”。 據夏威夷州稱，疫情前的2019年1至9月有約117萬人從日本訪問夏威夷，但2023年同期僅為約38萬人。與美國本土來訪人數相比恢復緩慢，格林認為原因是“日元貶值以及年輕人對旅行的興趣度下降”。 從日本赴夏威夷各島時，通常從瓦胡島的火奴魯魯國際機場入境。若能在日本國內完成入境管理手續，能緩解入境時的擁擠等待，為在國際航線接納體制不充分的毛伊島等其他島開通直飛航線創造可能性。 這種機制2002年日韓世界盃時曾在日韓間實施，但在國外開展入境審查的實效性確保問題等令美方擔憂，能否實現視入境管理部門的判斷。 2019年1至9月來自日本的遊客消費額約為16.5億美元。格林稱“來自日本的遊客對文化的造詣也很深，是最棒的顧客”，表示“將創造日本和夏威夷之間往來方便的通道”。 圍繞山火，格林感謝日方支援稱“居民日漸振作恢復”。他預計“需要以年為單位的時間”用於確保住房、清除廢墟和制定重建計劃，表示欲吸引遊客...