岸田在眾院強調舉辦世博會意義 回顧訪美成果

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【共同社11月21日電】日本首相岸田文雄在21日出席眾院預算委員會會議，鑑於2025年大阪・關西世博會會場建設費增加被視為問題，他強調舉辦的意義稱：“這將吸引外國遊客到訪日本各地，有助於為地方注入活力。”關於前財務副大臣神田憲次等政務三大要職官員相繼辭職，岸田表示：“作為任命責任人，認識到重要性。政府將團結一致，努力恢復信任。” 預算委員會開始就2023年度補充預算案實施基本質詢，岸田及所有閣僚出席了會議。 關於經濟對策，自民黨議員若宮健嗣指出：“根據各家媒體的輿論調查，很難說已經得到國民的理解。”岸田強調“漲薪必須明年、後年這樣繼續下去”，並解釋稱“除了漲薪，還將通過補貼和減稅確保可支配收入，注意不讓消費走弱”。 圍繞世博會，岸田提及中東局勢等國際社會的分裂和對立，進而表示：“這將成為全球各地的人們匯集並共同思考人類未來的一次機會。是在當下具有意義的活動。” 關於訪美期間與中國國家主席習近平的會談，岸田回顧稱：“確認了今後增進對話的方向性是很大的成果。” 有關生成式人工智能（AI）的發展，科學技術擔當相高市早苗示意將推進國際合作，比如與英國為調查風險而設立的“AI安全研究所”開展合作等。（完）