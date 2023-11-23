日職棒阪神虎和歐力士水牛兩隊舉行勝利巡遊

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【共同社11月23日電】日本職業棒球阪神虎和歐力士水牛兩隊23日舉行勝利巡遊。阪神18年來首次在中央聯盟奪冠並贏得總冠軍，歐力士則實現太平洋聯盟三連冠。當天上午，阪神在神戶市中心區域、歐力士在大阪市主要商業街“御堂筋”舉行巡遊，主教練和球員等在專用大巴上，向沿街觀禮的球迷粉絲等揮手致意。 巡遊活動由大阪府、兵庫縣和經濟團體等組成的實行委員會主辦。上午11點起，阪神隊在神戶市中央區的“東遊園地”公園前舉行出發儀式，主教練岡田彰布致辭稱：“這是阪神虎贏得日本第一桂冠的首次巡遊。想要對大家的熱情支持表達謝意。”選手等分別搭乘3輛大巴，巡遊距離約2公里，終點設在美利堅公園。 歐力士在大阪Metro地鐵淀屋橋站附近舉行出發儀式，主教練中島聰回顧本賽季表現稱：“雖然沒有拿到日本第一，但達成了三連冠的成就，這都是選手們的功勞。”巡遊沿著御堂筋大街向南，距離約1.7公里。 舉辦巡遊的約5億日元（約合人民幣2400萬元）費用來自企業等的贊助和眾籌。（完）