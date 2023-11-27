直擊現場：岩手“碗子蕎麥麵世界大賽”人氣火爆

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【共同社11月27日電】日本岩手縣著名的“碗子蕎麥麵”（又叫一口吞蕎麥麵）的人氣勢不可擋。受到《紐約時報》報道後，“碗子蕎麥麵”成為網紅美食，當地蕎麥麵店連日來生意興隆，來自國內外的食客絡繹不絕。蕎麥麵作為岩手的地方美食成名已久，如今再次走俏究竟魅力何在？為了一探究竟，記者試著參加了在該縣盛岡市舉行的首屆“碗子蕎麥麵世界大賽”。 數百名觀眾擠滿了會場。約80名參賽者中，近四成是外國人，可謂“國際范”十足。比賽為組隊參加，普通組為3人一組，計算每人在2分鐘內能吃掉多少碗蕎麥麵，以碗的總數定勝負。 碗子蕎麥麵用一口就能吃完的小碗盛放，服務員會一碗接一碗地盛面，食客不停地吃。10到15碗相當於普通麵碗一碗的量。 記者與盛岡市的一名初中男生和他的父親組隊。挑戰開始前，互相囑咐“不要勉強，按自己的節奏來”。 系上圍兜在台上就座後，參賽者頓時成為全場矚目的焦點。台下還有人用手機拍攝。記者拿筷子的手也開始緊張地發抖。記住當地人告知的“不喝湯只吃麵”的訣竅，然後開始大口吃麵。 服務員喊著“給，jan jan”的特色鼓勵聲，觀眾打著節拍，開局感覺良好。甚至還能品味蕎麥的風味和麵條滑過喉頭的快感。 但此後節奏逐漸慢了下來。無論服務員如何催促“再來一碗”也再難吃下去。最終，記者的個人成績定格在27碗。同隊的父子表現不俗，分別幹下了52碗和46碗。不過總成績在19支參賽隊伍中排名第九。當地消防工會隊奪得冠...