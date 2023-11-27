話題：日企致力於向外國遊客推銷“探險旅遊”

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【共同社11月27日電】日本的旅行社和航空公司正在致力於面向新冠疫情後持續回升的訪日遊客，推銷活動身體感受自然與文化的體驗型“探險旅遊”。由於很多需要花費時間巡迴特定區域，因此這種旅遊被認為有助於吸引遊客前往地方，受到了關注。 “探險旅遊”通常是指在“運動”“自然”“文化體驗”中包含兩項以上的旅遊。以歐美和大洋洲為中心，在全球很受歡迎。 美國調查公司Allied Market Research估算稱，2022年的全球市場規模為49萬億日元（約合人民幣2.3萬億元），2032年將增至300萬億日元。由於參加者中富裕人群較多，具有長期逗留的傾向，因此被期待可以把遊客吸引到地方，也有助於消除城市的“過度旅遊”。 旅行社巨頭JTB從今年起，在面向訪日遊客的商品中，準備了以“探險旅遊”為主題的14個行程。據稱，騎自行車巡遊京都和瀨戶內海的“島波海道”之旅很有人氣，在京都迄今已有500人以上參加。社長山北榮二郎強調：“這將成為面向外國遊客的爆款內容。”JTB還在推進東北和北海道地區的行程開發。 日本航空公司與運營配導遊體驗之旅等的匹配網站“Kammui”合作，推出了含機票和住宿的套餐商品，行程有在北海道一邊傾聽導遊講述阿伊努族故事，一邊漫步森林或者體驗傳統刺繡，以及在沖繩體驗劃獨木舟等。 JTB和日航為了致力於進一步普及，4月與日本探險旅遊協議會一起創建了探險旅遊學院。將面向地方政府和地域社區...